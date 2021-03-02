Февраль позволил пополнить крымские водохранилища – запасы воды в них за месяц выросли на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», февральские осадки на территории полуострова распределялись неравномерно.

Так, в степных районах выпало 14-31,2 мм осадков (что соответствует норме), на ЮБК – 20,2 -27, 2 мм (это 41% – 45% от нормы), в северном предгорье – 40,8 – 41, 5 мм (112% – 146% нормы).

В Крымских горах наблюдался недобор осадков: в районе Ай-Петри выпало 62 мм осадков (50% нормы), а на Ангарском перевале – 53, 9 мм осадков (69% нормы).

Наибольшие снегозапасы к 20 февраля отмечались в северном предгорье, где высота снега составила 6-22 см, а запас воды в снеге 11-28 мм. В районе Ангарского перевала средняя высота снега составила 18 см (78% нормы), запас воды в снеге – 27 мм (44 % нормы), а в районе Ай-Петри средняя высота снега 23 см (66 % нормы) и запас воды в снеге – 41 мм (32 % нормы).

Таяние снегозапасов, иногда сопровождаемое выпадением дождей, способствовало повышению уровней воды преимущественно рек северного предгорья на 1 – 34 см. Максимальные расходы воды в реках Бельбек, Черная и Коккозка кратковременно увеличивались до 4 – 17 кубометров в секунду.

Большинство селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия оставались пересохшими.

Средние за месяц расходы воды на реках юго-восточного предгорья и на реке Каче отмечались в пределах 1% – 7% нормы, а на остальных реках в пределах 25% – 57% нормы.

Приток воды в водохранилища составил: в Белогорское – 4, 477 млн кубов, Симферопольское – 1,065 млн, Счастливенское – 1,573 млн, Партизанское – 1,712 млн, Чернореченское – 9,486 млн кубометров.

К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 48, 08 млн кубометров, что на треть больше, чем месяц назад и на 32% больше, чем к началу зимы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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