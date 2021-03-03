В Севастополе решили отменить действующий закон о тишине

В Севастополе решили переделать закон о тишине: новую версию в первом чтении накануне рассмотрел депутаты городского Законодательного собрания. До 15 марта в закон можно вносить поправки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующие сегодня нормы не соблюдаются, и за их нарушение никого не наказывают. Отчасти потому, что протоколы сейчас могут составлять только сотрудники департамента внутренней политики. А они в то время. когда закон активно нарушают, не работают. Полиция же, приезжая на вызов, может только сделать замечание и, по признанию депутатов, ограничить шум на время своего пребывания на объекте. Как только стражи порядки уезжают, вся начинается снова.

Закон в новой редакции предполагает запретить фейерверки по ночам, включая новогоднюю, шуметь в жилых домах с 22:00 до 8:00 часов по будням и с 23:00 до 9:00 в выходные, установить «тихое время» с 12:00 до 15:00 ежедневно и запретить проведение ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в многоквартирных домах в выходные и праздничные дни.

Правда, каким образом горожан заставят исполнять этот вариант закона о тишине, не понятно. Депутаты пока лишь готовят предложение правительству города заключить соглашение с УМВД и предоставить полиции полномочия по составлению протоколов и привлечению к ответственности за нарушение тишины. Но, как показывает практика других регионов, это мало помогает.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 03.03.21

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