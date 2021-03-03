Сегодня в Крыму взвоют сирены

Сегодня в Крыму взвоют сирены: проводится проверка системы оповещения населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сигнал «Внимание всем!», подаваемый электросиренами, будет подаваться в 10:00, 13:00 и 15:00.

«Убедительная просьба к населению республики: услышав сигнал сирены, не

поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что данный запуск

средств оповещения производится в рамках проверки готовности системы

оповещения к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных

ситуаций», – сообщают в МЧС РК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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