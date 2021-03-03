В Крыму за сутки зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. Тенденция к снижению заболевания сохраняется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 23 февраля по 2 марта в РК зафиксировано 462 новых случая ковида, это на 38% меньше, чем за предыдущую семидневку. При этом 303 человека были госпитализированы, что говорит о тяжести течения болезни.

71% заболевших не соблюдали масочный режим в общественных местах.

Темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 0,19 – это самый низкий показатель с 5 июля. При этом в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости: в Советском районе на 45% по сравнению с предыдущей неделей, в Нижнегорском – на 35% (прирост в этих территориях в 2 – 2,5 раза выше среднекрымских).

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) колеблется в пределах 0,6-0,9. По словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, максимальное снятие ограничений возможно, если Rt в течение длительного времени не будет превышать 0,5.

При этом стоит отметить, что в Крыму резко снизился охват тестированием на коронавирус: на сегодняшний день уровень исследований составляет 119 на 100 тысяч населения при индикативном показателе – не менее 200. Это тоже отражается на выявляемости инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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