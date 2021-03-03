В Крыму меняется структура смертности от коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек. Это больше, чем в предыдущие 2 дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 945 крымчан, 34 из них умерли за последнюю неделю.

В числе умерших отмечается снижение доли тех, кто не достиг 65-летнего возраста: за неделю их число сократилось в 2 раза – до 14%. В 3 раза стало меньше тех, кто умер из-за слишком позднего обращения за медицинской помощью.

Среди осложнений, провоцирующих летальный исход у зараженных коронавирусом, увеличилась доля эндокринных патологий – с 13% до 20%. Более половины умерших страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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