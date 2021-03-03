Оценщики будущего турпарка на западном берегу Крыма поссорились с городской властью Севастополя

Природоохранная прокуратура Севастополя выиграла дело в суде у местной фирмы, руководители которой попутно занимаются самым загадочным проектом западного берега Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого года Госкомитету конкурентной политики РК удалось (пять предыдущих попыток успеха не имели) определись проектную организацию, которая готова выполнить работы по разработке материалов технико-экономического обоснования (документация обоснования инвестиций) по объекту «Мероприятия по проведению изыскательских работ и оценке предельной стоимости объекта «Туристический парк на западном побережье Крыма». Единственную заявку подало московское ООО «Южпромпроект», с которым и заключили договор.

Стоимость проекта составила почти 68 млн рублей. Источники финансирования – бюджет РК и госбюджет РФ.

Туристический парк на западном побережье Крыма – объект масштабный, хотя и слегка загадочный. Новость о нем в СМИ появилась в конце 2019 года в таком виде: «Для кластера выделяется 600 гектаров территорий между селами Витино, Штормовое и Абрикосовка. Около пяти километров участка выходит к Черноморскому побережью. Деньги на парк выделяются как из федерального, так и из крымского бюджета. Проект необходимо сдать до конца октября 2020 года». Теперь оценить стоимость виртуального объекта нужно до 1 ноября 2021 года.

Из официальных лиц в связи с парком цитировался только Андрей Никитченко, руководитель дирекции по управлению ФЦП (структура минэкономразвития РФ).

На сайте совмина Крыма не удалось найти упоминания об этом объекте – ни в новостях, ни в принятых правительством документах.

Надо вспомнить, что западное побережье Крыма мечтали освоить и соратники президента Украины Виктора Януковича. Тогда говорили об инвестициях в размере 5 млрд долларов, но вряд ли такие вложение окупятся. Западный берег – курорт не круглогодичный, привлекательный, в отличие от южного берега, только в летние месяцы. Проблема водоснабжения не решена. Из достопримечательностей там поблизости только Центр дальней космической связи.

Техзадание, прилагаемое к конкурсной документации, сообщает: турпарк на западном побережье будет включать 5-звездочную гостиницу на 500 номеров, 4-звездочную на 1 тысячу номеров, 3-звездочную гостиницу на 3,5 тысяч номеров. Будут парк аттракционов, аквапарк, торгово-развлекательный комплекс.

Задание дает проектировщикам свободу выбора. Для будущих сооружений, стоимость которых требуется рассчитать, требования к строительным конструкциям: к фундаментам, к стенам, подвалам и цокольному этажу, к наружным и внутренним стенам, перегородкам и перекрытиям, колоннам, лестницам и прочим частям построек – не установлены. Правда, нужно учесть сейсмичность каждой площадки. Лихой полет фантазии за 68 млн казенных рублей.

«Южпромпроект» – инженерно-проектная организация с уставным капиталом 20 тыс рублей и штатом 30 человек, судя по отчетам, убыточная. ООО участвовало в проводимых в Крыму конкурсах, победило в двух – на проектирование детсадов в Бахчисарайском районе.

Учредителем «Южпромпроекта» является Геннадий Коломеец, директором – Иван Потапов. Эти двое и сам «Южпромпроект» учредили в Севастополе ООО «Балаклава марин сервисез», оно имеет уставный капитал 10 тыс рублей и тоже работает себе в убыток. Однако, похоже, имело в Севастополе хорошие связи.

Компания занимается морскими прогулками, куплей-продажей и аудитом судов, является оператором известного пляжа «Золотой», часть которого расположена в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя».

Но сейчас что-то в отношениях «Марин сервисез» и города разладилось. В декабре 2020 года департамент городского хозяйства выдал «Марине» предписание об устранении выявленных нарушений. Но ООО устранять нарушения не стало, предпочло с городом судиться.

Теперь к делу подключилась Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура, которая обнаружила: в нарушение требований действующего законодательства на указанном участке пляжа размещены сооружения для подъема плавсредств, настилы для палаток, навесы и турники на деревянном основании – без согласования с департаментом природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Прокуратура официально сообщает: «Департаментом городского хозяйства незаконно возведенные сооружения демонтированы путем разбора на составные части, которые переданы на ответственное хранение должностным лицам ООО «Балаклава марин сервисез» и в настоящее время складированы на той же территории».

Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме и возложил на ответчика обязанность привести земельный участок в районе пляжа в первоначальное состояние, освободив его от составных частей демонтированных объектов.

Если конструкции демонтированы, то вполне вероятно, что в наступающем сезоне территорию пляжа приготовили для сдачи кому-то другому. Скажутся ли неприятности в Севастополе на подготовке проекта Парка на западном берегу – станет ясно в ближайшее время.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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