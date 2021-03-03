Ялту в очередной раз перевели на жесткий график водоснабжения

Ялту в очередной раз перевели на жесткий график подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз водоснабжение курортной столицы Крыма ограничили в середине декабря. В новогодние праздники ограничения сняли, потом снова ввели. Но затем начались осадки, и с конца января водоснабжение в городе практически не ограничивали, а глава администрации Янина Павленко заявляла, что сформирован, минимум, двухмесячный запас воды, при этом город ни капли не берет из водохранилищ .

Однако с 25 февраля воду вновь подавали по 3 часа утром и вечером. Не прошло и недели, как представитель ялтинской администрации заявил в минувший понедельник о снятии ограничении. И вот опять:

«В связи уменьшением дебита воды местных источников с 03.03.2021 года с 9:00 водоснабжение Ялты переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику подачи воды», – сообщали в ГУП «Водоканал ЮБК».

То есть, ялтинцы в очередной раз будут получать воду с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 03.03.21

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