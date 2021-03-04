В Крыму за сутки зарегистрировано 67 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от коронавируса скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК 35 тысяч 989 зараженных, от инфекции скончались 949 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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