В выходные в Крыму снова пойдет снег

В выходные в Крыму снова испортиться погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», холодный фронт принесет на полуостров похолодание и осадки.

Так, 5 марта будет еще тепло: до плюс 14, но уже в субботу, 6 марта днем – не более плюс 7, а в воскресенье, 7 марта, станет еще холоднее. Ночью может холодать до минус 6 градусов.

6 и 8 марта ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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