В Крыму ужесточили требования к продаже алкоголя в многоквартирных домах и во дворах жилых зданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отныне продавать спиртные напитки в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориям разрешено только в учреждениях общепита, имеющих залы обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров.

Штраф за нарушение этого требования установлен штраф в сумме от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Отметим, что подобные нормы собирались ввести в РК еще в 2020 году, но отложили, ссылаясь на угрозу закрытия учреждений малого бизнеса, что повлечет рост безработицы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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