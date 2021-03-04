Украинские города-миллионники в два раза беднее российских 400-тысячников – киевский эксперт

Жители крупнейших городов Украины остаются пророссийски настроенными, несмотря ни на что. Одной из главных причин этого является огромный экономический разрыв с Россией, возникший на Украине после обретения страной «незалежности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» рассказал украинский политолог Сергей Белашко.

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более – ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – приводит «ПолитНавигатор» слова Белашко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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