Реконструкция набережной Коктебеля затягивается: срок сдачи объекта перенесли на 2023 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма утвердило проект реконструкции осенью 2019 года. Проект стоимостью 4 млрд рублей предусматривает значительное увеличение пляжной территории и масштабное озеленение. Завершить работы должны были к концу 2022 года, однако подрядчик сорвал срок согласования проектной документации для экспертизы, поэтому было решено разорвать с ним контракт. Что и сделали в январе. Новый контракт еще не заключен, но потенциальный подрядчик уже есть, и он подготовит новый проект для экспертизы только в конце июня.

Ситуация осложняется и тем, что с набережной нужно убрать около 200 построек: те, которые появились законно, придется выкупать, и не факт, что все владельцы согласятся с оценкой их стоимости – суды могут затянуться. Вряд ли спокойно расстанутся со своими самостроями и другие владельцы «бизнеса на набережной», тем более, что, по мнению главы РК Сергея Аксенова, у них наверняка есть «большие покровители»:

« Если эти объекты торговли стояли на глазах у всех, то у них куча покровителей со всех органов власти, исполнительной и правоохранительной системы – это обычная история, без нее ни один объект не стоит, вы же понимаете, если его не покрывает конкретное должностное лицо. Заберите сюда, в центральный аппарат все эти вопросы, связанные с реализацией госпрограмм, – потребовал сегодня Аксенов. – Если видно, что состав по делу есть – решение будет принято моментально».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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