Заболеваемость COVID-19 в Крыму перестала снижаться и даже пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом в Крыму перестала снижаться и, возможно, пошла в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимального значения показатель суточной выявляемости инфекции достиг 20 декабря – 357 новых случаев, после этого график медленно пополз вниз. Периодически случались небольшие откаты и даже резкие всплески, но недельный результат на протяжении двух месяцев стабильно был ниже предыдущей семидневки.

К 27 февраля суточная выявляемость сократилась до 63, потом на следующий день поднялась до 65, потом снизилась до 62, а первые 4 дня марта завершились с результатами 67, 65, 67 и 68 (за последние сутки). В целом, за 1 – 4 марта выявлено 267 инфицированных, и это на 11 человек больше, чем за последние 4 дня февраля.

Смертность с 24 февраля держится на уровне 5 – 6 летальных исходов в день. Только вчера сообщалось о 4, но сегодня снова 6. За неделю с 27 по 5 марта зафиксировано 36 смертей непосредственно от инфекции, за предыдущую – 35.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 57 зараженных, от инфекции умерли 955 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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