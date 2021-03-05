В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму усиливается ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 6 марта на полуострове юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 20 -25 метров в секунду.

Напомним, с 6 марта в Крыму начнется похолодание и пойдет дождь со снегом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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