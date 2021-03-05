В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского и «черных риелторов»

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении группы «черных риелторов», обвиняемых в серии мошеннических действий с недвижимостью умерших крымчан.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, главными фигурантами дела стали бывший участковый уполномоченный одного из районных подразделений полиции Симферополя, группа риелторов и их сообщники.

Установлено, что с 2017 года по 2018 годы организованная группа, в которую входил действующий на тот момент сотрудник полиции, промышляла незаконным отчуждением и перепродажей квартир, домов и земельных участков одиноких умерших жителей полуострова. Задачи и роли в группе были четко распределены: участковый, получив информацию о смерти одинокого гражданина, у которого не было наследников, проникал в его квартиру или дом, забирал документы на недвижимость и передавал их для дальнейшего переоформления сообщникам. Сначала на подельников, а затем для продажи добросовестным покупателям.

Преступникам удалось продать несколько квартир, домовладений, один земельный участок, который по поддельным госактам был продан сразу двум добросовестным приобретателям. Часть недвижимости подельники реализовать не успели.

Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым. Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел сразу же после установления факта его противоправной деятельности. По ходатайству следствия он был заключен под стражу, где находится по настоящее время. Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, трое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объеме.

В зависимости от роли каждого, фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения; мошенничестве, организованном группой в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на жилые помещения; в пособничестве в совершении мошенничества, пособничестве в покушении на мошенничество (ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159, ч.5 ст.33 ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру РК для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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