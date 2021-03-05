В Крыму в разы выросло число тех, кто долго не может найти работу

В Крыму в 6 раз выросло число тех, кто не может найти работу более 1 года. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», те, кто длительно не может устроиться на работу, в общем числе безработных составляют более половины.

А вот число легальных трудовых мигрантов резко сократилось: если до коронавируса выдавалось около 15 тысяч трудовых патентов, то в минувшем году – не более 6 тысяч.

При этом, по словам Михалевского, ежегодно в РК выявляют 25 тысяч человек, работающих в «серой зоне»: у них нет трудовых договоров, работодатели за них не платят налоги и взносы в соцфонды, лишая их социальных гарантий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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