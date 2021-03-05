Вот это подарок: в Симферополе воду не будут отключать все выходные

В Симферополе и соседних районах на праздники отменили режим ограничения водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», в крымской столице, Симферопольском и Бахчисарайском районах вода будет бесперебойно подаваться
с 6:00 6 марта до 9:00 9 марта.
Напомним, жестки график подачи воды в этих территориях ввели в конце августа 2020 года и отменяли только 31 декабря и 1 января.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 05.03.21
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