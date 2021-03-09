В Европе не желают знать, что на самом деле происходит в Крыму

Члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не желают знать, что на самом деле происходит в Крыму. Такой вывод можно сделать из ситуации, сложившейся накануне в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в совещании принимали участие представители Крыма.

«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – рассказала руководитель украинской общины полуострова Анастасия Гридчина. Ее доклад касался работы журналистов в российском Крыму, а также угроз, поступающих от украинцев в ее адрес и адрес других журналистов, работающих на полуострове.

После заявления представителя Киева, Гридчина запросила возможность для ответа, однако организаторы в этом отказали. Более того, с критикой в адрес крымчан выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.03.21

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