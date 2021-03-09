В Крыму за выходные от коронавируса скончались 13 человек

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Отметим, что 8 марта всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано всего 209 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции в течение выходных скончались 13 человек (4 из низ – за последние сутки).

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 307 зараженных, от инфекции скончались 974 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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