В ситуации с Форосским парком будет разбираться «десант» из Москвы

В Крым прибыл «десант» из Москвы с целью детально разобраться в ситуации с Форосским парком.

Как уже сообщал «Новый День», в парке началось масштабное строительство. Застройщик утверждает, что это будет детский парк, власти Крыма настаивают: стройки ведется законно. Жители поселка возмущены тем, что под прикрытием оздоровления детей уничтожается известный парк и уникальные деревья.

Столичная комиссия должна выяснить, как ГУПу из Татарстана был продан не только санаторий, но и парковая территория и почему крымские власти допустили скандал федерального уровня. «Губернатор уже приготовил стрелочников в виде местных чиновников и депутатов, хотя гости из столицы прекрасно знают, что все решения согласовывались в его кабинете, – пишет telegram-канал «ЧКХ». – Именно к приезду комиссии из центра была приурочена акция по высадке деревьев в парке, которая обернулась не меньшим скандалом: вместо столетних ливанских кедров, можжевельников и магнолий были высажены копеечные туи и кипарисы».

Неравноценную замену отметили не только авторы канала:

«Я ожидала, что будут приглашены специалисты ландшафтного дизайна нашего Ботанического сада. Закупят действительно уникальные, редкие породы деревьев, – написала модератор группы «Ялта – любовь моя» в Facebook Светлана Маркова. – Выкопают большие, вместительные ямы с полной подсыпкой плодородного грунта, подготовят огромные емкости для полива новых растений при высадке, а тут за сутки сварганили цирк для отвода глаз, чтобы все замолчали, увидев дешевую картинку. Представительство Ак-Барс, какие деревья были спилены, их ценность, возраст, и что вы взамен высадили? Дешевые саженцы для отвода глаз?»

Ряд экспертов считает, что подобный подход к «развитию» Крыма оттолкнет от полуострова массового туриста, который сейчас «кормит» многих жителей полуострова:

«Не очень понятно, зачем строятся крутые федеральные проекты: трасса «Таврида», супераэропорт – такими темпами заборы окружат все маломальские красивые места, превратят их в свою «лазурку». А миллионы обычных людей будут ездить в ту же Турцию, где, кстати, много диких и зеленых регионов у теплого моря», – говорит бывший главный редактор русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк, отмечая, что ряд знаменитых парков Крыма уже, по сути, утрачены: «Приморский парк в Ялте фактически угробили и превратили в спальный район, Массандровский на пути к этому, Карасанский парк-памятник передан частной компании – ни один турист туда попасть не может. Парки ЮБК превращают в закрытые коттеджные поселки. Этот процесс начался при Украине, а при России продолжился с новой силой, но со старыми лицами».

Форос, Олег Яковенко

Форос. Другие новости 09.03.21

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