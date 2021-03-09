В Симферополе растет число повреждений на сетях водоснабжения: переход на круглосуточный график подачи в выходные вызвал около трех десятков порывов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в ГУП «Вода Крыма» зафиксировала 22 порыва. По словам главы предприятия Владимира Бажанова, сети очень изношены и не выдерживают рваного графика подачи воды.

Выходят из строя и магистральные водоводы: так, равно неделю назад произошла авария на трубе 3200 мм, устранить повреждение смогли только к концу недели. Чтобы избежать отключения воды в таких ситуациях, в водохранилищах, питающих город, удалось сделать небольшой запас: в Симферопольском – 1 млн кубов, которые позволят в случае выход из строя крупных водоводов, подавать воду оттуда. Достаточный запас для работы в аварийных условиях есть в Партизанском и Аянском водохранилищах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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