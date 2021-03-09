В Крыму официально назначен новый глава Госкомнаца

Айдер Типпа официально возглавил Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», предыдущий руководитель ведомства Альберт Кангиев рподал в отставку в середине февраля.
До назначения на эту должность Типпа занимал пост первого заместителя главы администрации Первомайского района.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 09.03.21
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