В Крыму погиб альпинист

На Южном береге Крыма погиб альпинист.

Как сообщили РИА «Новый День» МЧС РК, трагедия произошла вечером 8 марта в окрестностях Фороса. Группа альпинистов шла по маршруту первой категории сложности в горном массиве Малый Кильсе-Бурун.

Лидер группы сорвался со связки с высоты около 80 метров и, получив травмы несовместимые с жизнью, упал к подножию горы. Его тело спасатели передали полиции.

Остальных альпинистов эвакуировали с отвесной скалы и доставили в безопасное место. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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