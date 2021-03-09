Летальность коронавируса в Севастополе превысила 4,5%

В Севастополе за сутки зарегистрированы 45 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 80 и 83 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 тысяч 417 человек. 520 из них от ковида умерли. Таким образом, летальность заболевания в Севастополе превысила 4,5%. В соседгнем Крыму этот показатель составляет 1,97%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.03.21

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