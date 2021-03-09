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Вторник, 9 марта 2021, 18:33 мск

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Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета, но признал Крым российским (ВИДЕО)

Пилоты украинского авиалайнера предложили пассажирам из России выпрыгнуть из самолета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел над Крымом. Командир экипажа лайнера компании Windrose обратился к пассажирам: «Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту находятся россияне, аварийные входы обозначены зелеными метками – имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью».

Отметим, что в любой стране мира такого пилота сразу бы отстранили от полета, так как он продемонстрировал явно неадекватное поведение. Во-первых, оскорбление пассажиров – это грубейшее нарушение. Во-вторых, он подверг опасности и пассажиров, и лайнер: если бы вдруг кому-то реально захотелось выйти из самолета на такой высоте, это привело к гибели всего лайнера.

На Украине же его назвали чуть ли не героем, что тоже ярко характеризует таких «почитателей»: пилот совершил свой «геройский поступок» в самолете, где вообще практически не было пассажиров (не говоря уже о россиянах) и при этом признал Крым российским: ведь он предложил выпрыгнуть русским пассажирам не где-нибудь, а над Крымскими горами, назвав их «родной гаванью» для россиян.

Хотел сострить, но получилось как всегда

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