Крымчане расслабились, и снижение коронавирусной заболеваемости тут же остановилось

В Крыму за сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 57 выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость коронавирусом в Крыму практически перестала снижаться: если с 23 февраля по 2 марта в РК было зафиксировано 462 новых случая ковида (что на 38% меньше, чем за предыдущую семидневку), то с 3 по 9 марта – 450 случаев( что всего на 2,5% меньше).

При этом в ряде регионов выявляемость растет. Так, в Бахчисарайском районе за неделю заболеваемость выросла на 34%, в Красноперекопском – на 35%, в Белогорском – на 57%, в Евпатории – в 3 раза.

На сегодняшний уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму составляет 24,1 на каждые 100 тысяч населения, а Нижнегорском и Советском районах – соответственно 61,4 и 57,5, то есть в 2,5 – 3 раза выше общереспубликанского показателя. В Красноперекопске – в 1,9 раза, в Ялте – в 1,5 раза выше.

Еще один тревожный факт: в республике резко снизился процент расшифрованных внебольничных пневмоний – в Роспотребнадзоре считают это фактором риска для нового роста заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в РК отмечается отрицательная тенденция в профилактике инфекции: крымчане перестают соблюдать масочный режим. Во многих магазинах сотрудники еще работают в масках, а вот покупателей уже никто не контролирует. Это, по мнению специалистов, может привести к новому росту заболеваемости.

Симферополь, Лиана Макоба

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