В Крыму за неделю выросла смертность коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 5 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 3 по 9 марта в РК от COVID-19 умерли 36 человек. Это больше, чем за предыдущую семидневку, когда было зафиксировано 34 летальных исхода.
85% умерших – старше 65 лет. Тревожной тенденцией является то, что 36% скончавшихся за неделю были госпитализированы в первые три дня заболевания. У 13% умерших не было никаких сопутствующих патологий.
Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 979 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.03.21
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