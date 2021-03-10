Тюремная роба и белые тапочки: сотрудников «скорой помощи» Севастополя наказали за жалобы на условия труда

В Севастополе сотрудникам диспетчерского отдела скорой помощи сменили форменную одежду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если до сих пор они ходили в фирменных брюках и куртках синего цвета с логотипом медслужбы и надписью «Скорая помощь Севастополь» (комплекты выдали в июле прошлого года), то теперь диспетчеры должны работать в темно-синих халатах, аналогичного цвета косынках и резиновых шлепанцах.

Все вместе напоминает рабочую одежду уборщицы или заключенной. Сходство с робами из вышеперечисленных сфер добавляет отсутствие любых меток и логотипов на новой «форме». Разве что белый цвет тапочек напоминает, что диспетчеры имеют отношение к медицине.

Кстати, старую форму, полученную сотрудниками летом, приказано сдать и находиться на рабочем месте только в синих халатах, косынках и белых тапочках.

Сотрудники от такой смены имиджа пришли в полное недоумение:

«Диспетчеры работают в закрытом помещении, они не общаются с пациентами. Зачем сидеть в помещениях в косынках? Это даже не медицинские шапочки, которые нужны для того, чтобы спрятать волосы и предотвратить их попадание куда-либо, – цитирует «Севастопольская газета» председателя первичной профсоюзной организации Татьяну Кононенко. – Диспетчерам частенько приходится перемещаться с этажа на этаж. В шлепанцах это, как минимум, неудобно. Да и материал, из которого изготовлена такая обувь, полезным не назовешь».

Руководство подразделения заявляет, что ввести такую форму потребовала трудовая инспекция. И добавляет: сотрудники виноваты сами – слишком часто жаловались по разным поводам в надзорные ведомства, в итоге прокуратура обязала инспекцию по труду провести в учреждении проверку обеспечения работников оперативного отдела средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Трудинспекция выдала руководству «скорой помощи» предписание решить проблему с СИЗами до конца февраля, и то в указанные сроки уложилось: «Пошили форменную одежду со средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством РФ, которое соответствует требованиям, устанавливаемым к должности «фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и сдачи их выездным бригадам», – сообщила начальник юридического отдела учреждения Ольга Игнатюк. – Другого выхода у нас не было, мы действовали в рамках правового поля, с соблюдением прав работников».

В трудовой инспекции, в свою очередь заявляют, что ни халаты с косынками, ни, тем более, белые тапочки не имеют никакого отношения ни к СИЗам, ни к предписанию ведомства.

Севастополь, Лиана Макоба

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