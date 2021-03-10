В Крыму усилится ветер и похолодает

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, в течение ближайших суток на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду.

Кроме того, 11 марта похолодает: ночью возможно до минус 9, днем – не выше плюс 4, а в отдельных районах минусовые температуры возможны и в дневное время.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.03.21

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