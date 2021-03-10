В Крыму появились лисы, лазающие по деревьям (ВИДЕО)

В Крыму лисы в поисках пищи научились лазать по деревьям и воровать еду у птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из районов полуострова подобную ловкачку запечатлели на видео. Местные жители развесили на ветках деревьев кусочки сала, чтобы подкормить пернатых. Но пока те в буквальном смысле щелкали клювами, их обед увела рыжая красотка.

Лиса довольно ловко забралась на дерево, съела один кусочек. Потом подобралась к другому – снять его с ветки оказалось гораздо сложнее.

Но зверек справился.

Как выяснилось, эта лиса постоянно «уводит» еду у птиц.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.03.21

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