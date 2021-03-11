В Крыму выросла суточная выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 65 новых случаев коронавирусной инфекции, это на 5 случаев больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. От инфекции скончались еще 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 432 инфицированных, от коронавируса скончались 984 человека. Напомним, в течение последней недели темпы снижения заболеваемости сократились практически до нуля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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