Крымские водохранилища пополнились на 8 млн кубов

Водохранилища естественного стока в Крыму в течение февраля пополнились на 8 млн кубометров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение уровня воды отмечено в 10 и 14 водохранилищ.

Правда, лишь в Белогорском приход составил 14% от проектного объема. В остальных «прибыль» не превысила и 9%, сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой Госкомитет РК по водному хозяйству и мелиорации.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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