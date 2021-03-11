Крым лидирует в России по стоимости земли

Крым вошел в число российских регионов с самой дорогой землей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», РК стал лидером по стоимости земли промышленного назначения – в среднем 276 тысяч рублей за сотку. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае аналогичную землю можно купить за 182 тысяч рублей, в Подмосковье – за 158 тысяч.

При этом рынок промышленной земли в Крыму почти не развит: участки сосредоточены в Симферополе, вокруг крымской столицы и в Бахчисарайском районе.

В основном, в РК продается земля сельскохозяйственного назначения с разрешенными использованием под садоводство или индивидуальное жилищное строительство. Спрос на нее в Крыму в 2020 году вырос на 45% (в среднем по стране – на 37%).

При этом крымская земля под ИЖС – самая дорогая в России: средняя цена сотки составляет 150 тысяч рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Авито Недвижимость». При этом в Ялте есть участки, где цена превышает 1 млн за сотку.

Второе место занимает Ростовская область (128 тысяч), третье – Краснодарский край (101 тысяча). А средняя цена в России: 39 тысяч 271 рубль за сотку.

Садовая земля в Крыму стоит гораздо дешевле: по стоимости участков в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах республика занимает только 3 место, пропустив в перед Краснодарский край и Ростовская область. Средняя цена на полуострове – 58 тысяч рублей за сотку. Особенно охотно раскупается такая земля в окрестностях Симферополя и на ЮБК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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