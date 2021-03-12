Украинские военнослужащие возвращаются в Крым и Донбасс

Киев проиграл борьбу за разум и сердце собственного народа, а жители Крыма и Донбасса, несколько лет назад перебравшиеся на Украину, возвращаются обратно. Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, многие морские уволились из ВСУ и уехали обратно в Крым, поскольку на Украине им элементарно негде было жить. Это касаетсая и предстаитвелей других родов войск и силовых структур.

«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории, – подчеркнул Кривонос. – Их тут никто не ждал, никто не поддерживал».

Как уже сообщал «Новый День», после присоединения Крыма к России большая часть военнослужащих предпочли не переезжать на территорию материковой Украины. Так, по данным бывшего премьер-министра и экс-министра обороны Украины Юрия Еханурова, отказались служить «Незалежной» и остались на полуострове Украине 77% военнослужащих, 97% сотрудников СБУ и более 90% полицейских.

А теперь и те, кто уехал, возвращаются обратно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.21

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