У жительницы Севастополя, пережившей осаду города, пытаются отобрать квартиру

У жительницы Крыма, пережившей осаду Севастополя, пытаются отобрать квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас женщине 82 года. У нее погиб сын, других родственников нет, а сама она может передвигаться только на костылях.

Какое-то время назад к пенсионерке начала захаживать соседка – помогала по хозяйству, покупала продукты, возила к врачам. На эти цели пожилая горожанка выдавала добровольной помощнице 15 тысяч рублей ежемесячно. А потом соседка предложила заключить договор: она будет ухаживать за пенсионеркой до самой смерти, а та взамен оставит ей квартиру.

Хозяйка жилья согласилась. Соседка отвезла пенсионерку к нотариусу, там, по словам женщины, ей подсунули документы, показав, где расписаться. Текст ей не озвучили, а сама прочесть она не смогла, так как забыла дома лупу.

В итоге выяснилась, что пожилая горожанка подписала не соглашение о пожизненном содержании, а дарственную на квартиру.

Сейчас она пытается вернуть жилье через суд, но нотариус, оформивший документы, уже 4 раза не являлся на заседание.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.03.21

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