В Крыму туристы сбежали из кафе и наехали на полицейского

В Симферополе туристы пытались сбежать из кафе и чуть не задавили полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, двое мужчин «зависали» в одном из кафе крымской столицы, а когда увидели счет – более 20 тысяч рублей, решили «уйти не прощаясь».

Не рассчитавшись с официантом, приятели пытались уехать на автомобиле BMW, но дорогу им перегородил оперуполномоченный уголовного розыска, случайно ставший свидетелем происходящего. Полицейский встал перед иномаркой, однако водитель нажал на газ.

Полицейского забросило на капот, но пьяный владелец авто даже не притормозил. Через несколько метров оперуполномоченный упал, а любители повеселиться на халяву скрылись.

Был объявлен план «Перехват». И через несколько минут недалеко от места происшествия автомобиль задержали сотрудники ГИБДД.

Дебоширами оказались 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Их медосвидетельствование показало серьезное опьянение – 0,65 и 0,73 промилле алкоголя в крови.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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