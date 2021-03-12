В Крыму от коронавируса умерли еще 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 62 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 494 случаев заражения COVID-19. 990 крымчан от коронавируса скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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