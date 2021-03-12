Эстония решила ввязаться в борьбу за Крым

Эстония решили напомнить о себе и включиться в борьбу за Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель парламентского комитета эстонского парламента по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» полуостров.

«Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деокупации Крыма», – написал он в Facebook и подчеркнул, что для этого необходимо постоянное лоббирование со стороны самой Украины.

В комментариях ему предложили первым делом поинтересоваться, хотят ли крымчане «назад в Украину». А еще лучше обратить внимание на то, что Украина обстреливает мирное население Донбасса.

Таллин, Платон Ефимчук

Таллин. Другие новости 12.03.21

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