российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 марта 2021, 00:54 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Президент России намерен провести большое совещание, посвященное Крыму

Президент России Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвященное Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта Крым и Севастополь отметя 7-ую годовщину воссоединения с Россией. В этот день глава РФ собирается провести совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Планируется и ряд других мероприятий, посвященных этому событию.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.03.21

Китай решил отомстить Украине в Крыму. / Газета The Washington Post объяснила, почему Байден не звонит Зеленскому. / В центре Ялты удалось спасти от сноса уникальное историческое здание. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия,