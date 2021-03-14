Президент России намерен провести большое совещание, посвященное Крыму

Президент России Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвященное Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта Крым и Севастополь отметя 7-ую годовщину воссоединения с Россией. В этот день глава РФ собирается провести совещание по социально-экономическому развитию полуострова.
Планируется и ряд других мероприятий, посвященных этому событию.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 14.03.21
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