Число жертв COVID-19 в Крыму превысило 1 тысячу человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. От инфекции за сутки скончались 2 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 676 зараженных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 1 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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