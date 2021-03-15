Аксенов: Опреснитель в Ялте будет построен в любом случае

. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля в городе начался сбор подписей под обращением против опреснения воды. Горожане уверены, что опресненная вода вызывает серьезные заболевания, да к тому же будет стоить в разы дороже «природной». При этом ялтинцы считают, что водохранилищ и дополнительных источников вполне достаточно, чтобы обеспечить водой не только горожан, но и туристов. Появилось даже мнение, что уже сейчас в водохранилищах воды полно, просто ее берегут для турсезона.

Городские власти это мнение опровергают. По словам главы Ялты Янины Павленко, сегодня в Загорском и Счастливенском водохранилищах суммарно находится 9 млн 624 тыс кубометров, при этом полезный объем составляет всего 7 млн 224 тыс. А дополнительные источники почти иссякли и сейчас дают не более 16,5 тыс кубов.

В таких нестабильных условиях опреснения не избежать: «Опреснитель будет строиться. Без него гарантированное водоснабжение Ялты невозможно», – заявил Аксенов.

Напомним, что при бесперебойной подаче расход воды в Ялте в несезон составляет около 70 тысяч кубов в сутки, в курортный период потребление возрастает в 1,5 – 2 раза.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 15.03.21

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