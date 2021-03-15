«Запятнали Бандеру» – Всемирный конгресс украинцев изгнал из своих рядов представителей Латвии

Граждане Латвии украинской национальности лишены членства в организации Всемирный конгресс украинцев (ВКУ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении совета директоров организации.

В документе отмечается, что Объединение украинских обществ Латвии (ОУТЛ) регулярно «демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ».

Латвийские представители организации обвиняются в «продвижении идей Русского мира и антиукраинской пропаганде», а также в «неправильной интерпретации конфликта в Донбассе». В данный момент ВКУ занят поиском «сознательных украинцев», проживающих в Латвии и «не запятнавших себя сотрудничеством с РФ».

«Определение сделано по результатам длительного мониторинга деятельности ОУТЛ, официального общения с его руководством с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУТЛ и предложением ее опротестовать, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта уполномоченного председателем ОУТЛ заместителя этого объединения», – говорится в заявлении.

«ВКУ считает недопустимым членство в свои хрядах любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами. ВКУ открыт к сотрудничеству с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, что соответствует основным принципам деятельности ВКУ», – заявил президент организации Павел Грода.

В украинских СМИ отмечают, что исключение одной из национальных организаций из ВКУ произошло впервые со дня его основания более 50 лет назад.

Симферополь, Валентин Карамазов

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