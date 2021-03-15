Турист заплатит за все: в Крыму резко выросла стоимость размещения

Туристическая отрасль Крыма намерена за один сезон «отбить» и прошлогодние потери и возросшие издержки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма уже выросла на 14% – 16%. Дальнейшее повышение будет зависеть от выездного туризма: в данный момент большинство направлений закрыто, но ситуация может измениться.

Сервисы бронирования отмечают, что средние цены краткосрочной аренды жилья на курортах Крыма на грядущее лето поднялись до 3,1 тыс рублей за ночь. «По данным аналитиков, размещение в Крыму в этом году на 25% дороже, чем в Краснодарском крае, в то время как годом ранее разница составляла 18%», – пишет «Коммерсант».

Как всегда, наибольший рост цен отмечен на популярных курортах. Так, по данным Ostrovok.ru, бронь гостинцы в Алуште на лето стоит в среднем 5,5 тыс рублей в сутки, что на 25% выше, чем в 2020 году. В Севастополе сутки подорожали на на 20% (до 3,6 тыс рублей), в Ялте – на 15% (5,7 тыс рублей). При этом стоимость размещения в Сочи и Анапе осталась на уровне прошлого года (3,8 тыс и 3,5 тыс рублей соответственно), а в Геленджике даже снизилась на 4% (3,1 тыс рублей).

В Крыму рост цен на размещение объясняют увеличившимися издержками: существенно подорожали продукты питания и дополнительные услуги, персонал требует повышения зарплаты. Пока потенциальных туристов выросшая стоимость ночлега не смущает: по словам представителей турфирм объемы бронирования на сегодняшний день на 35% выше, чем на аналогичные даты в 2019 году.

Симферополь, Лиана Макоба

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