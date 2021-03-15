В Крыму начинается «сезон дождей»

К Крыму приближается южный циклон: дожди пойдут уже сегодня вечером и ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, юго-восточный ветер изменится на юго-западный и усилится до 15-20 метров в секунду.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, дождливая погода может задержаться на полуострове на 10 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.03.21

Турист заплатит за все: в Крыму резко выросла стоимость размещения. / «Запятнали Бандеру» – Всемирный конгресс украинцев изгнал из своих рядов представителей Латвии. / «Ждём приказа» – Минобороны Украины разработало «резервный план» наступления в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»