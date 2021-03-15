Власти Крыма не разрешили ялтинцам признаться в любви России, зато разрешили потусить «волкам»

В Крыму разрешили проводить массовые мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Соответствующие изменения глава РК Сергей Аксенов внес в указ о введении в республике режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе содержится список разрешенных мероприятий: это акции, посвященные Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, организованные всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также организуемые в муниципалитетах местными властями; праздничные мото- и автопробеги; смотр юнармейских отрядов и кадетских классов РК в рамках реализации общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны» (запланирован на 20 марта на площадках ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени Вернадского).

Ранее жители Ялты сообщили, что сообщили администрации города о желании провести 18 марта митинг «Крымская весна! Мы любим Россию и верим в нее!», но чиновники мероприятие не разрешили, сославшись на эпидобстановку. Запрет на митинг подтвердил и лично глава РК Сергей Аксенов, заявивший, что под угрозой срыва окажется эпидсезон.

При этом тот же Аксенов провел массовую встречу с жителями Фороса, где был без маски и коронавируса не боялся.

https://youtu.be/Tz5YK1jpGRw

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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