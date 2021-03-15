В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек

В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в СНТ «Тополек», расположенном в балке Сарандинаки. Некоторое время назад в этом садовом товариществе открылись два приюта для животных. Другим садоводам это не понравилось, но ни они, ни руководство СНТ добиться закрытия приютов не смогли.

И вот 14 марта, около 2 часов дня, доберман напал на хозяйку своей «гостиницы». Очевидцы утверждают, что это произошло в приюте «Звери». Судя по видео, пес не играл, а пытался женщину загрызть. Ей на помощь пришел мужчина, проходивший мимо. Он бросил в озверевшего добермана камень. Пес оставил свою жертву и накинулся на обидчика. Некоторое время мужчина успешно отбивался, но собака столкнула его с откоса и бросилась следом.

По словам очевидцев, доберман покусал еще несколько человек, некоторых пришлось госпитализировать.

Что стало с псом, пока не сообщается.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.03.21

Власти Крыма не разрешили ялтинцам признаться в любви России, зато разрешили потусить «волкам». / Байдену нет смысла звонить Зеленскому – экс-посол США. / США запустили процесс отъёма всех активов у олигархов Украины – киевский эксперт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»