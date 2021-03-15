Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость

Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аудит политической устойчивости глав регионов провел коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг». Аксенов все еще находится в «зеленой» зоне, но его текущая оценка – 16 баллов – минимальна для этого сектора, меньше нет ни у кого.

Аксенов уже не может похвастаться солидной поддержкой федерального правительства: по этому критерию он заработал лишь 6 из 10 возможных баллов. Максимальную оценку глава РК заработал по наличию глобальных проектов, но все такие проекты на полуострове реализуются и контролируются Москвой, а местные власти имеют к ним лишь опосредованное отношение.

Невысокого мнения эксперты и о качестве политического менеджмента Аксенова – 3 из 5 баллов. А посредственное управление отражается на социальном климате в регионе: конфликты федерального и регионального уровня, которые Аксенов не только допустил, но и вовремя не смог погасить, негативно отразились на статусе главы Крыма, существенно понизив его место в рейтинге.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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