Летальность коронавируса в Крыму превышает 2,7%

В Крыму за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. От инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 730 зараженных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 5 крымчан. Летальность превышает 2,7%.

Симферополь, Лиана Макоба

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