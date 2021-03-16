Россия вошла в тройку крупнейших импортёров украинского оружия

Россия оказалась в тройке крупнейших покупателей украинских вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), который изучал мировые тенденции оружейного рынка в последние четыре года.

Так, на долю Китая приходится 36% от общего экспорта украинского ВПК.

Россия заняла вторую строчку с долей закупок в 20%. По всей видимости, Россия продолжает ввоз продукции «Укроборонпрома» в рамках ещё не до конца разорванных производственных цепочек с «Незалежной», которые быстрыми темпами сокращаются с каждым годом.

На третьем месте Таиланд, на который приходятся 17% экспорта украинского оружия.

Всего Украина наторговала с 2016 по 2020 год на 900 миллионов долларов.

По данным шведского института, среди мировых лидеров торговли оружием – США, Россия и Франция, которые продали вооружений на 37, 20 и 8,2 млрд долларов, соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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