Завершено следствие в отношение крымчанина, обвиняемого в госизмене

Следственное управление ФСБ России завершило предварительное расследование в отношении жителя Крыма Ивана Яцкина, подозреваемого в государственной измене.

Как уже сообщал «Новый День», Яцкина задержали в октябре 2019 года, увезли в Москву и поместили в следственный изолятор «Лефортово». По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Николая Полозова, до конца марта или в начале апреля Яцкина этапируют в Крым для участия в судебном разбирательстве. Дело будет рассматриваться в Верховном суде РК в закрытом режиме, так как часть материалов составляют государственную тайну.

Яцкин вину не признает.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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